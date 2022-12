Pétrole : les craintes sur 2023 font chuter le baril

Si la production n’évolue pas, c’est l’inquiétude sur l’économie mondiale à court terme qui l’emporte en Bourse. Le FMI craint de plus en plus une croissance inférieure à 2% au niveau mondial, un niveau qui paraît inévitable pour l’agence Fitch qui table sur 1,4% en 2023. La neuvième vague de Covid-19, et la stratégie zéro-Covid en Chine, s’ajoutent aux tensions internationales. La crainte est que la demande de pétrole chute en 2023.



C’est en tout cas ce que révèle la tendance boursière : le 7 décembre 2022, le baril de Brent a chuté sous la barre des 80 dollars. Il s’échangeait, à 11h00, à 78 dollars… un niveau au plus bas depuis le début de l’année 2022. Et il en va de même pour le WTI, tombé sous les 74 dollars le baril, du jamais vu depuis décembre 2021.