Pétrole : prix plafonné pour la Russie, l’OPEP+ ne change rien

La nouvelle sanction contre la Russie prise par le G7 cible, cette fois, le pétrole russe : son prix est plafonné à 60 dollars le baril, dès lundi 5 décembre 2022. Une sanction qui risque de compliquer fortement la capacité d’exportation de Moscou. En effet, tout pétrole acheté au-dessus de ce montant ne pourra ni être transporté par des bateaux enregistrés dans les pays appliquant la mesure, ni inclure, au sein de la transaction, des banques, établissements de crédit ou assurances de ces mêmes pays.



Or, les pays du G7 ainsi que l’ensemble de l’Union européenne appliqueront cette nouvelle sanction… et il s’agit des pays où se trouvent les sièges des principaux armateurs, banques et assurances. La Russie, de son côté, a réagi déclarant qu’elle cherchera un moyen de contourner voire de faire annuler la décision. Et qu’elle ne vendra plus du pétrole qu’aux pays n’appliquant pas cette décision, même si cela conduira à une réduction de la quantité de brut exportée.