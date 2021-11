Pétrole : Joe Biden puise dans les réserves stratégiques américaines pour faire baisser les prix

Car les États-Unis n'utilisent leurs stocks qu'avec parcimonie. Le pays dispose d'une réserve de 609 millions de barils, qui ne servent habituellement que dans les cas de catastrophe naturelle ou encore de crises internationales. Malgré tout, ces 50 millions de barils ne représentent que trois jours de demande pour les raffineries américaines. Mais les États-Unis ne sont pas seuls dans cette initiative : Washington a en effet convaincu Pékin de puiser aussi dans ses réserves. D'autres pays sont aussi de la partie, comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.



Il s'agit aussi et surtout de faire pression sur les pays producteurs de pétrole, l'Opep et ses alliés. À l'heure actuelle, ils refusent d'ouvrir les vannes en grand ce qui ferai baisser les cours du pétrole, et donnerait un peu d'air aux économies en surchauffe, où la demande en énergie a explosé avec la levée des restrictions sanitaires. Pour Joe Biden, c'est aussi un message envoyé aux Américains et à l'opinion publique.