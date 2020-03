Pétrole : guerre des prix entre Russie et Arabie saoudite

Arabie saoudite, Russie et guerre du prix du pétrole

Lorsque, contre toute attente, la Russie a refusé l’accord de réduction de la production de pétrole proposé par l’Opep à l’issue de sa réunion qui s’est tenue les 5 et 6 mars 2020 à Vienne, c’est l’Opep+ qui a explosé. La Russie et l’Arabie saoudite se sont donc lancées dans une guerre des prix qui a eu pour effet de faire chuter le prix du baril sous la barre des 30 dollars le 9 mars 2020, avant de se reprendre un peu le lendemain.



Dans le détail, l’Arabie saoudite a bradé son pétrole environ 8 dollars en dessous des prix en Bourse et a annoncé son intention d’augmenter sa production quotidienne dès avril 2020, le tout pour « punir » la Russie. Cette dernière, en toute réponse, a annoncé qu’elle pouvait survivre plusieurs années avec un prix du pétrole proche des 30 dollars, mais l’Arabie saoudite pourrait inonder le marché et faire chuter le prix du baril bien plus bas, sous les 20 dollars voire moins.