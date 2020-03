Pétrole : l’Opep demande une forte réduction de la production

Sans la Russie, ce projet ne peut aboutir… mais il n’est pas sûr que Vladimir Poutine accepte sans condition. La Russie, contrairement aux pays du Golfe, peut se permettre des prix du pétrole bas : tant que le baril ne descend pas sous la barre des 42 dollars environ, le pays est gagnant, ce qui est loin d’être le cas pour les pays du Golfe.



D’autant plus que les pétroliers russes font pression sur le Kremlin pour qu’il allège les quotas. Or, accepter les conditions de l’Opep reviendrait à les alourdir, ce qui risque de créer un conflit entre le pouvoir et les entreprises concernées. Mais Vladimir Poutine sait qu’il faut agir, surtout face à une pandémie qui se propage de plus en plus et touche désormais pleinement l'Europe.