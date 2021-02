Pfizer se prépare une grande année 2021 grâce au vaccin contre la Covid-19

Le laboratoire Pfizer, allié de la société allemande BioNTech, va encaisser les dividendes de son vaccin contre la Covid-19. Le groupe a annoncé qu'il devrait vendre environ 15 milliards de dollars de ce produit sur l'ensemble de l'année 2021, et c'est sans compter les éventuels contrats supplémentaires que le labo pourrait signer dans les prochains mois. Il s'en était déjà vendu pour 154 millions de dollars en toute fin d'année dernière. Le vaccin Pfizer est en route pour devenir une des plus grosses ventes de l'histoire de la pharmacie ! Un véritable jackpot pour l'entreprise, qui dégage une marge avant impôt comprise entre 25 et 30% sur ce produit.



L'entreprise devrait engranger un chiffre d'affaires entre 59,4 et 61,4 milliards de dollars en 2021, une somme en hausse de 42 à 47% par rapport aux précédentes prévisions ! La nouvelle estimation repose sur la reprise continue de l'activité économique dans le monde, « au fur et à mesure que les populations seront vaccinées contre le Covid-19 », souligne Pfizer. En termes de profits, le labo annonce que le bénéfice par action ajusté va s'établir entre 3,10 et 3,20 dollars par titre, au lieu de 3 à 3,10 dollars.