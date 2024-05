Piégés par Temu : plainte européenne contre la plateforme

Depuis son arrivée en Europe, Temu a rapidement gagné en popularité, attirant plus de 75 millions d'utilisateurs mensuels grâce à ses prix attractifs. Cependant, cette croissance fulgurante s'accompagne de nombreuses plaintes de la part des consommateurs et des associations. En France, l'UFC-Que Choisir, membre de la fédération européenne des consommateurs (BEUC), a souligné les multiples infractions de la plateforme. Monique Goyens, directrice générale du BEUC, a déclaré que Temu est « truffé d'interfaces trompeuses - des dark patterns - pour inciter les consommateurs à dépenser plus sur la plateforme ».



Les associations de consommateurs ont identifié plusieurs pratiques problématiques sur Temu. Parmi celles-ci, les utilisateurs se voient proposer des versions plus chères d'un même produit après avoir cliqué dessus, et rencontrent de grandes difficultés lorsqu'ils tentent de clôturer leur compte. Ces pratiques sont contraires au règlement de l'UE sur les services numériques (DSA), qui impose des obligations strictes aux plateformes en ligne pour protéger les utilisateurs contre les contenus illégaux et assurer une transparence accrue.



En France, les consommateurs sont particulièrement vulnérables face à ces pratiques trompeuses. L'UFC-Que Choisir a relevé que Temu omet souvent de fournir des informations cruciales sur les vendeurs et les produits, ce qui empêche les consommateurs de vérifier la conformité des produits aux normes de sécurité européennes. Cette absence de transparence pose un risque important pour la sécurité des produits vendus sur la plateforme.