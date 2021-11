Pierre et Vacances a du mal à trouver des investisseurs pour se recapitaliser

Pierre et Vacances a fortement subi la crise sanitaire l'an dernier. L'entreprise a essuyé une hausse spectaculaire et inquiétante de sa dette : de 300 millions d'euros, elle est effectivement passée à un milliard actuellement. C'est pourquoi le groupe, spécialiste des villages de vacances et du tourisme, cherche à renflouer ses caisses vides. Un processus de renforcement a été lancé au mois d'avril de cette année, avec une date butoir pour les prétendants fixée au 8 novembre.



Malheureusement pour Pierres et Vacances, deux des offres les plus attendues n'ont pas été à la hauteur. L'initiative américaine menée par les fonds Certares et Davidson Kempner ne concernait finalement qu'une reprise de Center Parcs. Puis, l'offre globale que devait porter le fonds Sixth Street Partners a capoté. Pourtant, l'entreprise annonçait avoir reçu « plusieurs offres indicatives » et procédé à une « pré-sélection des candidats investisseurs ».