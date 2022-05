Pimkie à la recherche de son repreneur

Après plusieurs jours de rumeurs, c'est désormais officiel : Pimkie est donc en vente. D'après l'entreprise, « l'actionnaire actuel recherche une solution actionnariale externe et se donne plusieurs mois pour faire cette recherche et trouver la meilleure solution possible ». Pimkie, détenu par l'association familiale Mulliez (AFM), est en difficulté depuis une dizaine d'années.



AFM a toutefois un cahier des charges qu'il entend respecter : Pimkie ne pourra pas être repris par un fonds de pension. Le nouvel actionnaire devra au contraire insuffler une nouvelle stratégie pour assurer la survie du réseau qui compte actuellement 232 magasins en propre et 81 en affiliation. L'enseigne de prêt-à-porter, qui emploie 1.500 personnes, a été fondée en 1971.