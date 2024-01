Pimkie ferme des magasins pour survivre

Pimkie, marque emblématique du prêt-à-porter féminin, se trouve aujourd'hui dans une situation alarmante. Selon son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), la marque envisage de fermer 74 magasins en 2024, une décision qui entraînera la suppression de 414 postes. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de difficultés économiques prolongées, marquées par l'inflation et une baisse significative de la fréquentation en boutique.



Depuis sa création en 1971, Pimkie a connu plusieurs transformations majeures. Initialement spécialisée dans le pantalon pour femme, l'entreprise s'est orientée vers un public plus jeune, ciblant les adolescents et jeunes adultes. Malgré une réputation solide, Pimkie a commencé à rencontrer des difficultés à la fin des années 2000. Des grèves des salariés en 2009 aux faillites des filiales belge et suisse en 2021, la marque a traversé de multiples crises. L'acquisition de Pimkie par le consortium Pimkinvest en 2022 semblait offrir un nouveau départ, mais les divergences de vision entre la direction et les actionnaires, ainsi que la courte présence de la directrice générale Sandrine Lilienfeld, ont compliqué la situation.