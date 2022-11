Plafonnement du prix du gaz : pas d’accord au sein de l’Union européenne

Afin de limiter la hausse du prix du gaz, la Commission européenne a planché sur un plafonnement. La proposition, présentée le 24 novembre 2022, n’a toutefois pas du tout convaincu. La ministre espagnole des Transports, Teresa Ribera, l’a même qualifiée de « mauvaise blague ». La raison ? Le prix plafond décidé par la Commission européenne de 275 euros le mégawattheure.



Un prix beaucoup trop élevé selon les ministres de l’Énergie des pays membres de l’Union européenne. Selon eux, une mesure de ce type serait inutile et insuffisante. Notamment car elle ne permet pas de faire baisser réellement les factures des ménages et des entreprises. Le prix du gaz sur le marché de référence d’Amsterdam fluctuait en effet entre 10 et 30 euros le mégawattheure avant 2021.