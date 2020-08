Plan de relance : 3 milliards d’euros pour les PME

Sur les 100 milliards d’euros que le gouvernement va consacrer à la relance de l’économie française, 3 milliards se destineront aux petites et moyennes entreprises, « pour leur permettre de se développer », a expliqué le ministre de l’Économie dans un entretien à Sud-Ouest. Ce coup de pouce sera proposé sous la forme d’obligations convertibles ou de prêts participatifs, a ajouté Bruno Le Maire. « Beaucoup de PME étaient en bonne santé financière avant la crise et auront les ressources pour rembourser leurs prêts. Mais pour certaines, l’endettement est un sujet majeur que nous voulons prendre à bras-le-corps », explique-t-il.



Cette aide s’ajoute au fond de solidarité pour les TPE et les indépendants, mise en place au mois d’avril, qui permet de recevoir jusqu’à 1.500 euros. Et bien sûr, les PME peuvent faire appel au chômage partiel ainsi qu’aux reports de paiement des cotisations sociales et patronales. Dans certains cas, l’État peut même annuler purement et simplement les cotisations. Il y a également la possibilité de demander un prêt garanti par l’État.