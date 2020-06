Plan de relance commerciale à la SNCF

La SNCF fait partie des entreprises les plus impactées par la crise du coronavirus. Sachant que le transporteur avait déjà dû essuyer le mouvement social contre la réforme des retraites en fin d'année, le manque à gagner s'établit désormais à 4 milliards d'euros en y ajoutant les restrictions de déplacement liées à la pandémie. À date, pour les mois de juillet et d'août, le taux d'occupation des trains s'établit entre 15% et 18%. « Nous sommes loin des perspectives de remplissage de l'année précédente, où nous avions accueilli 20 millions de passagers sur juillet et août », explique le directeur marketing de SNCF Voyages, Jérôme Laffon, au Parisien. C'est la raison pour laquelle l'entreprise a mis sur pied un programme de relance commerciale : trois millions de billets à moins de 49 euros pour les TGV Inoui, OuiGo et les Intercités, sur toutes les destinations.



La SNCF a déjà vendu 100.000 billets à moins de 49 euros, ce qui représente entre le quart et le tiers de l'ensemble des billets mis en vente cet été, indique Jérôme Laffon. Mais ces promotions ne sont pas la seule mesure commerciale. Le groupe propose ainsi des rallonges aux titulaires des cartes de fidélité Liberté et Avantages qui devaient arriver à expiration entre le 17 mars, premier jour du confinement, et maintenant. La période de validité est prolongée jusqu'au 31 août 2020.