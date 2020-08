Plan de relance : des CDD pour la fonction publique

Pas question de faire gonfler démesurément la fonction publique à l’occasion de la mise en œuvre du plan de relance de 100 milliards d’euros. Olivier Dussopt, le ministre délégué aux Comptes publics, a été très clair sur le sujet dans les colonnes du journal L’Opinion : « Notre obsession est de s'assurer que les dépenses engagées seront conjoncturelles et surtout pas structurelles ». À l’AFP, une source au sein du ministère de l’Économie enchérit : « on ne prend pas des mesures pérennes mais des mesures de relance sur les deux ans », c’est-à-dire pour 2021 et 2022.



Dans ces conditions, comment s’assurer que les mesures du plan de relance seront bien mises en place ? Via des embauches à durée déterminée, des CDD. Il s’agira plus précisément de contrats de projet, un dispositif de CDD de un ou six ans. C’est la loi de transformation de la fonction publique votée l’an dernier qui permet aux administrations d’embaucher sous ce format.