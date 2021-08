Plan de relance : la France touche 5,1 milliards d'euros de la Commission européenne

L'objectif du gouvernement est de retrouver le niveau d'activité économique d'avant la crise sanitaire dès la fin de l'année, et non pas début 2022 comme cela avait été prévu. Et l'argent européen va être bien utile pour accélérer la reprise économique. Lors d'une visite à Bayonne, Bruno Le Maire a annoncé que Bruxelles avait envoyé un premier chèque dont la somme est puisée dans le fond de relance européen : « Ce jeudi, nous toucherons 5,1 milliards d'euros de subventions du plan de soutien européen », a déclaré le ministre de l'Économie au quotidien Sud Ouest.



Et la France recevra un nouveau chèque de 5 milliards d'euros cet automne. De l'argent qui servira au financement du plan de relance français : sur les 100 milliards d'euros annoncés par le gouvernement, 39,4 milliards proviendront de l'Union européenne qui versera régulièrement des sommes jusqu'en 2026. La Commission européenne a validé le plan français de relance au mois de juin. Le locataire de Bercy a précisé que « près de la moitié » du plan français avait été engagé. Ce sera 70 milliards d'ici la fin de l'année.