Plan de relance : le ferroviaire, une priorité du gouvernement

Le ferroviaire sera un des axes majeurs de la relance économique française. Au micro de France Inter, Barbara Pompili a promis « des investissements massifs » dans ce secteur, grâce entre autres au plan de relance européen. « En tout, on va avoir 30 milliards », a expliqué la ministre de la Transition écologique. « Et dans les 30 milliards, on est en train d'arbitrer, donc pour l'instant je n'ai pas de chiffres, mais il va y avoir des investissements massifs sur le ferroviaire ». Les lignes du quotidien seront la priorité, avance-t-elle : « Ma ligne Paris-Amiens, par exemple, elle a un retard énorme de réparations, ce qui fait que les trains vont moins vite, que c'est moins confortable, qu'il y a beaucoup de trains qui sont annulés, etc. ».



Le plan de relance sera l'occasion de « rénover ces lignes », des investissements « très lourds », relève la ministre. La crise du coronavirus a certes apporté son « lot de malheurs », soulève-t-elle, mais « [elle] nous dégage des possibilités énormes pour investir sur des choses sur lesquelles on avait du retard ». En attendant les arbitrages de l'exécutif, Barbara Pompili annonce également un « plan fret » sans entrer dans les détails.