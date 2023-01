Plan social chez Microsoft qui réduit ses effectifs de 5%

Microsoft va provisionner 1,2 milliard de dollars dans ses comptes pour financer ce plan social. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires devrait progresser de 2,7% sur un an, une croissance faible pour le groupe. L'éditeur va également revoir ses ambitions à la baisse concernant ses appareils (gamme d'ordinateurs Surface, console de jeux Xbox, casque de réalité augmentée HoloLens), qui sont les premiers impactés par le resserrement des budgets des utilisateurs et des entreprises.



Cette coupe sombre dans les effectifs de Microsoft confirme la passe difficile de l'ensemble du secteur des technologies. Microsoft n'est pas le premier à supprimer des postes, c'est également le cas chez Amazon (18.000 employés) et Salesforce (8.000 salariés), et aussi chez Meta avec 11.000 postes en moins. Les temps sont désormais plus difficiles pour ces entreprises.