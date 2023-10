Plongeon des ventes d'habillement en septembre

En outre, la confiance des ménages envers la situation économique a fléchi en septembre, particulièrement en ce qui concerne le pouvoir d'achat et le chômage. Enfin, la hausse des prix alimentaires a poussé les ménages à revoir leurs priorités en matière de dépenses. La fréquentation des magasins a ainsi baissé de 13,8% et les achats en ligne de 11%. Face à ce contexte, le secteur de l'habillement réclame un encadrement des loyers commerciaux. En effet, ces loyers ont continué d'augmenter, avec une hausse de 6,6% sur un an, malgré la baisse de l'activité commerciale.



Yohann Petiot, le directeur général de l’Alliance du Commerce, souligne l'urgence de « parvenir à un rééquilibrage des relations entre les bailleurs et leurs locataires commerçants, à travers notamment un encadrement de l’évolution des loyers et de la refacturation des charges ». Sans une telle mesure, le secteur pourrait faire face à d'autres difficultés, aggravant la situation économique déjà préoccupante. La question du bail commercial est d'ailleurs saisie par le Conseil National du Commerce, ajoutant une couche d'urgence à cette problématique.