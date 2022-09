Plus d'un milliard d'euros sera reversé aux clients de RTE

C'est un coup de pouce bienvenu pour les clients de RTE : le gestionnaire du réseau électrique français a annoncé le versement de plus d'un milliard d'euros au premier trimestre 2023, en raison d'excédents exceptionnels. RTE facture aux importateurs et aux exportateurs des droits d'accès pour utiliser les interconnexions aux frontières. Des droits dont les tarifs se basent sur les écarts de prix entre la France et les pays voisins, ainsi que sur les volumes échangés.



En raison de la flambée des prix de l'électricité, ces droits ont fortement augmenté cette année. Résultat : RTE a sur les bras un excédent de plus d'un milliard d'euros, probablement 1,5 milliard. « Nous rendrons ces sommes intégralement au premier trimestre 2023, au prorata des sommes que les clients nous auront payées en 2022 », explique le directeur général des finances, achats et risques de RTE, Laurent Martel.