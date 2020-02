Plus de 1 500 suppressions de postes chez Air France-KLM

La semaine dernière, le groupe Air France-KLM a estimé que les pertes dues au coronavirus s'établiront entre 150 et 200 millions d'euros. La compagnie aérienne a suspendu ses vols vers la Chine jusqu'au mois d'avril, pour éviter la propagation du COVID-19. Ce manque à gagner a poussé la direction à demander à ses cadres de réduire les dépenses qui ne sont pas urgentes, et de geler les embauches dans les services dont l'activité n'est pas directement liée aux opérations du transporteur. Air France souffre également de la suspension ou des limitations de voyage imposées par les entreprises à leurs collaborateurs.Sans lien direct avec le coronavirus, La Tribune dévoile d'autres mesures regroupées dans un plan d'austérité qui sera présenté ce jeudi durant un comité social et économique (CSE).Ce plan touche le personnel au sol, en particulier les fonctions « support » (ressources humaines, finances, gestion, etc.). Air France ne veut pas de départs contraints ni de plan de départs volontaires.