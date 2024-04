Plus de 10 millions de PER ouverts en France

En 2023, selon les données publiées le 28 avril 2024 par le ministère de l’Economie, le PER a enregistré des chiffres qui ont largement dépassé les attentes initiales des régulateurs et des participants du marché. Les statistiques illustrent clairement l'engouement pour ce nouveau produit dédié à la retraite :

• PER d'entreprise collectifs : Ces plans ont cumulé un encours de 23,4 milliards d'euros.

• PER d'entreprise obligatoires : Ils représentent 19,5 milliards d'euros.

• PER individuels : Dominant le marché avec 59,9 milliards d'euros répartis parmi plus de 3,69 millions de titulaires.



Au total, ce sont plus de 102,8 milliards d’euros qui sont maintenant investis à travers plus de 10 millions de comptes PER, marquant ainsi une adoption massive de ce véhicule d’investissement.



L'énorme capital accumulé et le nombre croissant de souscripteurs démontrent que le PER est devenu un élément central de la planification de la retraite en France.