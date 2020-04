Plus de 10 millions de salariés sont au chômage partiel

Muriel Pénicaud a fait un point d'étape concernant le dispositif de chômage partiel mis en place au début du confinement. 10,2 millions de salariés du secteur privé en bénéficient désormais, ce qui revient à dire que l'État paie plus de la moitié des salariés français. 821.000 entreprises ont sollicité le système du gouvernement, « le plus protecteur d'Europe sur le front de l'emploi », selon la ministre du Travail. Pour expliquer la poussée de ces dernières semaines, Muriel Pénicaud ajoute : « Il continue d'y avoir une augmentation jour après jour. J'avais donné aux entreprises jusqu'au 30 avril pour faire leur déclaration car, pour les petites entreprises notamment, c'est quelque chose de nouveau. Il y a donc un effet rattrapage ».



Le nombre de salariés au chômage partiel va continuer à augmenter : après le 1er mai, ce sont plus de 2,7 millions de personnes qui vont demander à en bénéficier. Le dispositif va en effet prendre en charge les salariés couverts par un arrêt maladie indemnisé, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison pour s'occuper des enfants (ils sont 2,3 millions dans ce cas), ainsi que les salariés en vulnérabilité (400.000 personnes). Cela portera le nombre de bénéficiaires du chômage partiel à 13 millions, qui toucheront 84% de leur salaire net.