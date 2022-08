Plus de 100.000 emplois créés dans le secteur privé

Selon l'Insee, le secteur privé a enregistré 102.500 créations nettes d'emplois au deuxième trimestre. Un chiffre en forte hausse par rapport aux trois premiers mois de l'année (69.500 emplois en plus). C'est dans le secteur tertiaire marchand que la hausse est la plus prononcée avec 97.300 emplois (+0,8%), après une augmentation de 77.300 emplois au premier trimestre (+0,6%). L'hôtellerie-restauration en particulier a fortement contribué à cette progression.



Le retour des touristes européens et étrangers en France durant les vacances scolaires a poussé les entreprises du secteur à embaucher, ce qui explique aussi les difficultés de recrutement pour ces entreprises. Et cela ne va probablement pas s'arranger : le secteur du tourisme dans son ensemble enregistre un très bel été, loin des deux résultats médiocres des deux années précédentes.