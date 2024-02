Plus de 100.000 passoires thermiques remises sur le marché

En concertation avec les professionnels du bâtiment, le gouvernement souhaite rendre les démarches moins complexes et plus accessibles. Dans cette optique, une série de nouvelles mesures sera annoncée, dont la possibilité offerte à tous les artisans d'obtenir gratuitement le label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), facilitant ainsi la réalisation de travaux de rénovation énergétique.



Le ministère maintient son calendrier visant à interdire à la location les logements les moins performants sur le plan énergétique, avec une échéance fixée au 1er janvier 2025 pour les logements classés G, et une autre date ultérieure pour ceux de classe F. Toutefois, des aménagements sont prévus pour éviter toute situation de précarité : l'interdiction ne s'appliquera qu'au renouvellement des baux ou à l'arrivée de nouveaux locataires. De plus, les copropriétés engagées dans des travaux de rénovation pourront bénéficier d'une suspension temporaire de cette interdiction.