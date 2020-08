Plus de 115 milliards d’euros de prêts garantis par l’État

Le prêt garanti par l’État permet à une entreprise d’obtenir un prêt d’une banque dont 70 à 90% du montant est garanti par les pouvoirs publics. Les établissements prêteurs sont ainsi assurés de récupérer une grande partie du prêt même si l’entreprise bénéficiaire fait faillite ou ne parvient pas à rembourser la somme. Un dispositif mis en place au début du confinement et qui rencontre un grand intérêt : « le dispositif a été bien compris et il est réparti dans l'économie », a expliqué sur BFM Business Maya Atig, la directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF).



La responsable de la FBF a dévoilé le bilan à l’heure actuelle du dispositif. Ce sont 560.196 entreprises qui ont bénéficié d’un PGE. Le montant total des prêts s’établit à 115,5 milliards d’euros. Le milieu bancaire avait estimé le montant global final entre 120 et 130 milliards d’euros : « On va atterrir à peu près au montant qu'on estimait », indique-t-elle.