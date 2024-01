Plus de 260 milliardaires réclament un impôt sur la fortune

En une année, le nombre de milliardaires soutenant l'appel « Proud to Pay More » (Fiers de Payer Plus) a plus que doublé, passant d'un peu plus de 100 à plus de 260. Ces personnalités fortunées reconnaissent que, malgré leur richesse, le système fiscal actuel n’est pas équitable. Leur position fait écho aux préoccupations exprimées par l'ONG Oxfam, selon laquelle les cinq plus grandes fortunes mondiales ont vu leur patrimoine doubler depuis 2020.



La tribune de ces milliardaires, parue dans un contexte où l'augmentation spectaculaire des inégalités économiques devient de plus en plus préoccupante, est une demande directe aux dirigeants mondiaux. Ils les interrogent : « Quand allez-vous taxer l'extrême richesse ? » Cette interrogation, posée depuis trois ans, reste sans réponse concrète, malgré la présence croissante du sujet dans le débat public.



Selon une enquête de l'institut Survation, une majorité écrasante de milliardaires dans les pays du G20 soutiennent l'idée d'une augmentation de l'impôt sur la fortune. L'Observatoire européen de la fiscalité va plus loin en plaidant pour un impôt minimum de 2 %, qui pourrait générer environ 230 milliards d’euros annuellement. Ces données suggèrent un changement d'attitude notable parmi les plus riches, qui autrefois auraient pu être réticents à de telles propositions.