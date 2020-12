Plus de 400.000 emplois créés au troisième trimestre

Entre fin juin et fin septembre, l'emploi salarié a connu un bond spectaculaire : on compte en effet 401.100 créations nettes d'emplois, selon le bilan trimestriel de l'Insee. Cela représente une progression de 1,6%. Cette hausse significative est intervenue à un moment particulier, celui du premier déconfinement qui est intervenu début mai. Le produit intérieur brut a littéralement bondi au troisième trimestre (+18,7%), ce qui explique en bonne partie la bonne santé des créations d'emplois. La différence est saisissante par rapport au premier semestre où la création nette d'emplois avait reculé de 2,7%. Sur les six premiers mois de l'année, 697.100 emplois ont été détruits.



De nombreux secteurs d'activité ont bénéficié du regain du troisième trimestre, dans la construction (+1,3%), la restauration et l'hébergement (+5,2%), les services aux ménages (+3,4%), ou encore dans l'emploi intérimaire (+22,8%, après une hausse de 22,9% au deuxième trimestre). L'emploi salarié hors intérim affiche une hausse de 1,1%.