Plus de 500 postes supprimés chez Auchan Retail

Auchan Retail a dévoilé les grandes lignes de son projet de réorganisation aux instances représentatives du personnel réunies ce mardi au sein d'un comité social et économique réparti dans trois villes dans le Nord. Le plan de départs volontaires concerne 677 postes qui seront supprimés, dont 652 qui sont occupés à l'heure actuelle. Le distributeur va dans le même temps créer 135 postes, soit « une suppression nette de 517 emplois actuellement occupés », selon le communiqué du groupe. Ce plan concerne les salariés des fonctions « siège » et « produits » d'Auchan Retail, ainsi que les fonctions « siège » et « produits » d'Auchan Retail France et les services d'appui de l'organisation commerciale territoriale des activités françaises qui seront concernés.



Selon la direction, cette décision est la conséquence des « nouvelles attentes des consommateurs », qui nécessitent une évolution de l'entreprise pour « gagner en efficacité opérationnelle et en agilité » et être plus à l'écoute des nouveaux besoins et des attentes des clients. C'est pourquoi Auchan Retail réorganise ses fonctions « support » sur le territoire français. Les équipes actuelles vont être « redimensionnées » dans le cadre de ce projet de réorganisation.