Plusieurs milliardaires américains ont profité de la crise du coronavirus

Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, et Mark Zuckerberg le créateur et PDG de Facebook, sont parmi les grands gagnants de la crise sanitaire. Et pour cause : les services offerts par leurs entreprises ont été plébiscités par des millions d'utilisateurs confinés à domicile. Selon les données recueillies par deux centres de réflexion, Americans for Tax Fairness et l'Institute for Policy Studies Program for Inequality, la fortune de ces deux milliardaires a connu un bond de respectivement 30% et 46% entre le 18 mars et le 19 mai ! Alors que dans le même temps, des dizaines de millions d'Américains perdaient leurs emplois en raison de la crise sanitaire et que la croissance s'effondrait.



Ces deux grands patrons ne sont pas les seuls à avoir su tirer leur épingle du jeu. Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope, Warren Buffett, le gestionnaire du fonds d'investissement Berkshire Hathaway, et Larry Ellison (Oracle), ainsi que Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, c'est à dire les cinq plus importants milliardaires américains, ont fait grimper leur fortune collective de 75,5 milliards de dollars durant cette période.