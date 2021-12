Pôle Emploi va procéder à 250.000 contrôles

Jean Bassères, le directeur général de Pôle Emploi, a détaillé comment les contrôles vont être renforcés dans les prochains mois. 250.000 chômeurs vont ainsi devoir répondre de leurs initiatives pour retrouver un emploi, prévient-il dans Le Parisien. Ces contrôles seront aléatoires pour certains d'entre eux, mais Pôle Emploi vise aussi des personnes qui « recherchent un travail dans des métiers en tension », ainsi que celles dont la situation a été signalée par une agence.



Le directeur du service public de l'emploi détaille comment le demandeur d'emploi sera contrôlé. Ce dernier devra répondre à un questionnaire, et il recevra aussi un appel téléphonique. Et si le contrôleur estime qu'il n'y a pas de recherche active, « il peut y avoir une sanction ». Cela peut aller jusqu'à la suppression de l'allocation et à la radiation pendant un mois.