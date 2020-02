Polémique sur le calcul de l’inflation : la réplique de l’Insee

Dans son dernier livre, « La lutte des classes en France au XXIe siècle », Emmanuel Todd reproche à l’Insee de ne pas prendre suffisamment en compte le coût du logement dans le calcul de l’inflation.Plus largement, il s’agit du débat du pouvoir d’achat, « au cœur des préoccupations » des Français, écrit Benoît Ourliac, de la direction générale de l’institution. Dans un article de blog , il répond aux accusations qui jettent l’opprobre sur le travail de l’Insee.S’il reconnait que le débat sur la mesure de l’inflation est « tout à fait sain et légitime », Benoît Ourliac estime qu’il faut d’abord que ce débat soit « bien documenté et ne repose pas sur des erreurs et approximations ». Il explique tout d'abord que la méthodologie de calcul de l’inflation repose sur un manuel réalisé par des experts internationaux et par des organisations internationales (Banque mondiale, Eurostat, FMI, ONU, Organisation internationale du travail).