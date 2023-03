Porsche défend les carburants de synthèse après 2035

Durant les résultats annuels de Porsche, le dirigeant a ainsi déclaré que « les e-carburants peuvent jouer un rôle complémentaire utile pour le grand nombre de voitures existantes et les segments de niche ». Ces carburants synthétiques sont créés à partir du CO2 tiré des activités industrielles. Ils sont produits avec de l'électricité bas-carbone. Du carburant avec lequel les futurs modèles Porsche, comme la mythique 911, pourront rouler si Berlin reste ferme.



Porsche a construit une usine au Chili pour fabriquer une essence de synthèse. Mais les organisations de défense de l'environnement critiquent ces carburants : ils sont coûteux à produire, et leur fabrication nécessite beaucoup d'énergie. De plus, ils restent polluants en raison de leur concentration en oxyde d'azote.