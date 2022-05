Porté par la flambée des prix de l'énergie, Engie revoit à la hausse ses prévisions annuelles

Au premier trimestre, Engie a enregistré un chiffre d'affaires de 25,6 milliards d'euros, c'est 85% de plus qu'il y a un an ! Le résultat d'exploitation bondit lui aussi, de 74% : il atteint 3,5 milliards. Toutes les énergies sont en demande : le gaz, les renouvelables, le nucléaire (en Belgique…). Le gaz en particulier a fait l'objet d'une communication plus détaillée à la lumière des conséquences de la guerre en Ukraine.



L'impact de l'agression russe en Ukraine est significatif sur le marché européen du gaz, « ce qui se traduit par un niveau de volatilité exceptionnel et des prix très élevés, auxquels s'ajoute le risque permanent de rupture des approvisionnements en gaz en provenance de Russie », explique l'entreprise. Engie a pris ses précautions pour diversifier ses sources d'approvisionnement.