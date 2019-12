Pour 2019, le gouvernement revoit la croissance à la baisse

À l'antenne de BFM TV, Bruno Le Maire a confirmé cette baisse des prévisions de 0,1 point, qui ramène la croissance française à 1,3% alors que les précédentes estimations gouvernementales donnaient la progression du produit intérieur brut à 1,4%. Le ministre de l'Économie n'a pas voulu s'avancer pour 2020, mais il prévient d'un ralentissement en lien avec les tensions commerciales toujours vives entre la Chine et les États-Unis, bien qu'un accord sur la « phase 1 » a été validé par Washington et Pékin. Les effets de cette guerre commerciale risquent toutefois de se faire sentir plus durement l'année prochaine.



En abaissant sa prévision de croissance pour 2019, l'hôte de Bercy s'aligne sur la prévision à venir de l'Insee, qui devrait annoncer une croissance annuelle de 1,3% dans sa prochaine note de conjoncture. Pas question cependant d'abaisser la croissance au niveau annoncé par le FMI, qui prévoit une progression du PIB de 1,2% pour cette année. En 2018, la croissance française s'était établie à 1,7%.