Pour Carlos Ghosn, Renault n'est plus que l'ombre de ce que le constructeur a été

Dans une interview au Parisien, l'ancien patron déchu de Renault règle ses comptes vis-à-vis du constructeur automobile. Il rappelle qu'en 2012, à l'époque où il était aux commandes, « la croissance du chiffre d'affaires était forte, nous n'avons jamais fait autant de profits, ni autant embauché ». Cinq ans plus tard, Renault était « numéro un mondial avec l'apport de Nissan et de Mitsubishi ».



« La vérité, c'est qu'un numéro 1 mondial est devenu un petit constructeur fragile », assène Carlos Ghosn. Un groupe qui n'est plus que « l'ombre de lui-même ». Ce n'est que grâce à un prêt garanti par l'État que l'entreprise survit, tacle-t-il, « avec un management qui, trois ans après, attribue toutes ses difficultés à une soi-disant course aux volumes ». La nouvelle direction, emmenée par Luca de Meo, veut repositionner le constructeur sur les marges et non plus les volumes.