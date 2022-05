Pour Christine Lagarde, les cryptomonnaies ne valent rien

La dégringolade des cryptomonnaies actuelle fait craindre à certains analystes un crash digne de celui des subprimes de 2008. C'est le cas pour Fabio Panetta, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), qui estimait que cet univers ressemblait à un far-west sans foi ni loi. Un discours repris et amplifié par Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Dans une interview à un média néerlandais, elle décrit des cryptommaies comme des actifs « hautement spéculatifs et très risqués ».



« Cela ne vaut rien », assène-t-elle, « ça ne repose sur rien, il n'y a pas d'actifs sous-jacents pour agir comme un ancrage de sécurité ». Elle prévient les particuliers qui s'intéresseraient aux cryptos : « Beaucoup n’ont aucune connaissance des risques encourus. Ils risquent de tout perdre ». Des témoignages ont déjà fait état de pertes considérables pour ceux qui ont investi dans les cryptomonnaies à la faveur de leur hausse vertigineuse… Et qui ont tout perdu lorsque le vent a tourné.