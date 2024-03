Pour Moody's, il est « improbable » que la France passe sous les 3 % d'ici 2027

En outre, l'agence de notation projette une remontée lente du niveau de la dette publique française à partir de 2024, ce qui exposerait le pays à des coûts d'intérêt jamais vus depuis plus de deux décennies. Cette situation, combinée à un déficit plus important que prévu pour 2023, illustre les risques associés à la stratégie budgétaire à moyen terme du gouvernement, fondée sur des hypothèses économiques et des prévisions de recettes jugées optimistes, ainsi que sur des réductions de dépenses sans précédent.



Face à ces observations, Bruno Le Maire a réitéré sa détermination à réduire le déficit public en dessous de 3 % d'ici 2027. Toutefois, l'analyse de Moody’s suggère que le chemin vers cet objectif est semé d'embûches, principalement en raison de recettes plus faibles que prévu et des défis inhérents à la mise en œuvre d'une stratégie budgétaire ambitieuse dans un contexte économique mondial incertain.