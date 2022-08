Pour Ryanair, les billets d'avion à 10 euros et moins, c'est terminé

Ils ont fait le succès de Ryanair, mais c'est terminé : on ne devrait plus voir ces billets à prix cassé chez la compagnie aérienne irlandaise. Michel O’Leary, le PDG de l'entreprise, l'a affirmé à la BBC : « Nos tarifs promotionnels vraiment bon marché, les tarifs à un euro, les tarifs à 0,99 euro, même les tarifs à 9,99 euros, je pense que vous ne verrez plus ces tarifs au cours des prochaines années », a-t-il affirmé.



Ce coup marketing de génie qui a rapidement su imposer Ryanair dans le paysage du transport aérien en Europe ne peut pas tenir dans un secteur où les prix des carburants et du kérosène sont si élevés. Pour Michel O’Leary, le prix moyen d'un billet, qui tournait autour de 40 euros en 2021, va passer à 50 euros dans les cinq prochaines années. Réduisant ainsi la possibilité pour Ryanair et pour les autres compagnies low cost de continuer à faire de telles promotions.