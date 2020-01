Pour aider les commerces touchés par la grève, un « dégrèvement fiscal »

À l'occasion de l'ouverture des soldes d'hiver, Bruno Le Maire a annoncé une mesure de « dégrèvement fiscal » pour les commerces qui souffrent le plus de la grève contre la réforme des retraites, débutée le 5 décembre et qui semble ne plus vouloir finir. Le ministre de l'Économie a énuméré les dispositifs mis en place pour soutenir les commerçants en difficulté : étalement des charges fiscales et sociales, chômage partiel, et le gouvernement se dit donc prêt à envisager des « mesures exceptionnelles » de dégrèvement fiscal. Une mesure qui vise les commerces dont le chiffre d'affaires s'effondrerait « totalement », qui auraient des problèmes de trésorerie et qui seraient sur le point de « mettre la clé sous la porte ».



Ce faisant, le locataire de Bercy répond en partie à l'Alliance du commerce (27 000 magasins dans le secteur de l'habillement et de la chaussure), qui a demandé un abattement automatique de charges sociales pour les commerces touchés par la grève. Bruno Le Maire a assuré qu'aucun commerce ne devait fermer en raison du mouvement. Mais il sait que certains d'entre eux sont en grande difficulté, notamment dans l'hôtellerie-restauration, « ainsi que les petits commerces de centre-ville à Paris et en Ile-de-France ».