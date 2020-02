Pour avoir ralenti l'iPhone, Apple paie une amende de 25 millions d’euros

C'est une victoire pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).concernant une mise à jour du système d'exploitation iOS qui ralentissait les performances des smartphones. Une rustine pour maintenir la longévité de la batterie, ce qu'Apple n'a pas su expliquer et ce qui a motivé une plainte de l'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée) auprès du parquet de Paris.Dans Le Parisien , Loïc Tanguy directeur de cabinet, se réjouit de cette conclusion : "Les consommateurs auraient dû être informés du risque. Ce défaut d'information des consommateurs constitue une pratique commerciale trompeuse par omission". Dans le cadre d'une transaction pénale, le constructeur informatique devra donc verser une amende de 25 millions d'euros : c'est la plus importante du genre pour la DGCCRF, même s'il ne s'agit que d'une goutte d'eau pour l'entreprise.