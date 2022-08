Pour fusionner, TF1 et M6 accepteraient de garder des régies publicitaires séparées

La fusion entre TF1 et M6 donnerait naissance à un géant français de la télévision, de la distribution de chaînes et de la régie publicitaire. Ensemble, les deux entités pèsent 75% du chiffre d'affaires français du secteur. La nouvelle entreprise serait mieux armée pour lutter contre les géants américains du streaming. Le rapprochement ne va donc pas de soi, obligeant les deux propriétaires Bouygues et RTL Group à multiplier les concessions et les compromis.



Au mois d'avril, TF1 et M6 se sont accordés pour vendre plusieurs de leurs chaînes TFX et 6ter au groupe Altice. M6 se dit aussi prêt à restituer la fréquence TNT de la chaîne Paris Première. La chaîne continuerait d'être exploitée sur d'autres canaux de diffusion. Mais tout cela est suspendu à l'aval de l'Autorité de la concurrence.