Pour l'Insee, l'économie française n'assure plus que ses fonctions vitales

Si l'économie française était un organisme vivant sous anesthésie, elle n'assurerait plus que ses « fonctions vitales », selon l'Insee. Depuis mi mars et la mise en place du confinement, la taille de l'économie marchande est réduite de 49% par rapport à la normale, en excluant les loyers du périmètre. Le secteur marchand a perdu 41% de sa taille, et l'ensemble de l'économie française a abandonné 35%, d'après la nouvelle note de conjoncture de l'institut des statistiques. La consommation des ménages s'est contractée de 33%, or il s'agit d'un pilier majeur de l'activité économique française.



La note indique que dans certains secteurs, les soldes d'opinion sur les perspectives générales d'activité approchent, voire atteignent leur plancher théorique qui s'établit à -100. Les entreprises interrogées sont « unanimement pessimistes » : c'est notamment le cas dans l'hébergement et la restauration, deux secteurs qui vont avoir beaucoup de mal à redresser la barre.