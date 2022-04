Pour la Banque mondiale, les prix des produits de base seront élevés jusqu'en 2024

La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme : les prix des produits de base, comme les denrées alimentaires et l'énergie, vont rester à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2024, selon l'institution. « La guerre en Ukraine a provoqué un choc majeur sur les marchés des produits de base et modifié la physionomie des échanges, de la production et de la consommation dans le monde », explique-t-elle dans un nouveau rapport.



Les prix des matières premières alimentaires et les engrais, dont la Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs, n'a « jamais été aussi forte depuis 2008 », rappelle la Banque mondiale qui poursuit : « globalement, il s’agit du plus grand choc sur les produits de base que nous ayons connu depuis les années 1970 ». L'organisation déplore l'aggravation du choc par la recrudescence des restrictions au commerce des denrées alimentaires, du carburant et des engrais.