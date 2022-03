Pour la France, l'impact économique de la guerre en Ukraine sera moins important qu'ailleurs

La BCE a réduit ses prévisions de croissance 2022 pour la zone euro, à la baisse : selon l'hypothèse moyenne, cette baisse sera de 0,5 point par rapport aux précédentes estimations, soit 3,7%. Loin des 5,2% enregistrés en 2021 par l'ensemble des pays ayant l'euro comme monnaie. Mais bien sûr, c'est la Russie qui va le plus perdre dans cette crise en raison des sanctions imposées par les pays occidentaux.



L'agence de notation Fitch a ainsi annoncé la rétrogradation de la note de la dette souveraine de la Russie, qui va passer de B à C. Un défaut du pays est « imminent », selon l'agence. De même, le FMI estime qu'un défaut de paiement de la Russie n'était plus un événement improbable : le rouble est tombé à ses plus bas niveaux, le pouvoir d'achat a fondu, l'inflation est galopante.