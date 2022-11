Pour le secteur du bio, les distributeurs ne jouent pas le jeu

Autre grief, la grande distribution procèderait au « démantèlement » de ses équipements chargés du bio. Le réassort des produits bio serait aussi en diminution de 7,3% sur les neuf premiers mois de l'année. « Nous risquons d'entrer dans un cercle vicieux qui pourrait en quelques mois mettre en péril des filières entières et compromettre les efforts engagés depuis des années par les pouvoirs publics, les producteurs et les entreprises pour passer en bio ».



Le secteur du bio est effectivement à la peine : les ventes sont en recul de 6,3% entre janvier et juin 2022. L'inflation frappant durement l'ensemble des produits alimentaires, les consommateurs font des choix qui ne favorisent pas le bio, dont les prix sont plus élevés. La situation avec les distributeurs risque de provoquer de la casse dans les entreprises du bio, craignent les organisations.