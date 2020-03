Pour réguler le réseau électrique, des boîtiers pour réduire le chauffage des particuliers

RTE a travaillé avec la PME française Voltalis à la certification d’un boîtier qui permet de réduire automatiquement, et dès que le besoin s’en fait sentir sur le réseau, le chauffage électrique du logement. Si la réduction ne suffit pas, le système est en également en mesure de couper purement et simplement l’alimentation électrique du foyer. Le fabricant a installé près de 100 000 de ses boîtiers chez des particuliers, tandis que RTE a certifié 10 729 logements. Le gestionnaire du réseau électrique en France a pour mission d’équilibrer, en temps réel, l’offre et la demande.



L’appareil connecté du foyer peut moduler la consommation électrique à la baisse en très peu de temps. Il relève les données de la maison toutes les deux secondes : sa réactivité lui permet donc de réagir très rapidement lorsque le réseau est saturé.