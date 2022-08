Pourquoi déléguer son recrutement à une agence ?

4 raisons de faire appel à une agence de recrutement

1. Gagner du temps grâce à une agence de recrutement

2. Dénicher les meilleurs candidats avec une agence de recrutement

3. Réussir son recrutement grâce à une agence de recrutement

4. Économiser avec une agence de recrutement

Pour des raisons stratégiques et économiques, bien recruter est primordial pour une entreprise, quelle que soit sa taille. Un recrutement ou une intégration inefficace a notamment une incidence directe sur la productivité de l’entreprise.Pour s’assurer d’effectuer les bons recrutements, il est possible de faire appel à une agence de recrutement . Ce sont des structures qui ont pour objectif d’accompagner les entreprises dans leurs recrutements et pour l’intégration de leurs nouvelles recrues. Grâce à son expertise et ses outils professionnels, une agence de recrutement permet à une entreprise de limiter les risques liés à un mauvais recrutement.Externaliser son recrutement, c’est le déléguer à une agence de recrutement. Cette solution est avantageuse pour bien des raisons. En voici 4 :Une agence de recrutement se charge du processus de recrutement d’une entreprise. Rédaction de l’annonce, publication, tri des candidatures, sourcing, entretiens d’embauche… À la fin de ses recherches, l’agence ne présente que des candidats qualifiés et prêts à travailler à l’entreprise cliente.Grâce à son expertise et son expérience, une agence de recrutement conseille et soutient l’entreprise cliente. Connaissance du marché du travail , propositions de qualité, un savoir-faire professionnel rassurant, qui permet aux entreprises de gagner du temps et de se consacrer à plein temps à leur activité.Une agence est composée d’une équipe d’experts du recrutement. Cela signifie qu’elle possède des connaissances pointues, mais surtout des outils professionnels efficaces.Domaine d’activité, compétences, qualités, années d’expériences… L’entreprise énonce ses besoins et l’agence de recrutement se lance dans une recherche précise des meilleurs candidats.Grâce à une bibliothèque de candidats importante, l’agence de recrutement peut répondre rapidement et efficacement aux demandes des entreprises. En cas de recherche aux compétences particulières, un cabinet de recrutement peut aussi pratiquer une approche directe. C’est-à-dire aller démarcher des candidats qualifiés encore en poste. Une possibilité qui donne accès à des candidats qui ne sont pas en recherche d’emploi.Une agence de recrutement met tout en œuvre pour sélectionner des candidats qui répondent aux besoins d’une entreprise. Un travail minutieux et professionnel pour permettre aux entreprises de recruter un salarié compétent.Cela est possible grâce notamment au contrôle des diplômes et des références des candidats. Mais aussi grâce à un savoir-faire et une expertise pour évaluer avec justesse chaque profil.De plus, une agence de recrutement accompagne l’entreprise et le candidat sélectionné dans la période d’intégration. Ainsi, si la nouvelle recrue part dans les premiers mois suivant son embauche ou si elle ne convient pas à l’entreprise, l’agence de recrutement s’engage à lui trouver un remplaçant au plus vite.En externalisant son recrutement, une entreprise économise d’abord sur le salaire d’un chargé de recrutement et sur les outils professionnels qui vont avec.Ensuite, en concentrant tout son temps et son énergie sur sa production, ses objectifs et ses relations clients, une entreprise génère plus de chiffre d’affaires.Enfin, la plupart des agences de recrutement fonctionnent au succès. C’est-à-dire que l’entreprise ne paye l’agence de recrutement que si l’embauche et l’intégration de la nouvelle recrue s’est bien passé.