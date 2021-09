Pourquoi et comment investir son épargne auprès d’une SCPI ?

Pourquoi investir en SCPI est aujourd’hui un enjeu pour l’épargnant ?

Quels sont les différents types et atouts des SCPI ?

Les SCPI de rendement

Les SCPI fiscales

SCPI Denormandie ;

SCPI Malraux et ;

SCPI de Déficit foncier.

Vouloir épargner est un vœu noble. Celui-ci traduit l’idée d’une renonciation à une satisfaction immédiate au profit d’une consommation future. En épargnant aujourd’hui, l’idée est d’en récolter les fruits à l’avenir pour soit sécuriser ses vieux jours ou investir après sa retraite. Si confier son épargne aux banques demeure un réflexe, investir par contre dans l’immobilier peut sembler plus avantageux.En effet, le système bancaire a tôt fait d’étaler ses limites en situation de crises financières. Pour beaucoup, elles n’offrent plus toute la garantie souhaitée en plus de ses taux relativement faibles. En plaçant sa mise sur les SCPI, vous pourrez Investir SCPI Corum plutôt que de bancariser sur le marché immobilier plus sûr et prometteur. Cependant, il convient de s’intéresser au fonctionnement des SPCI.En effet, les SCPI sont des sociétés avec un fonctionnement répondant aux problématiques de l’épargne. Investir dans une SCPI à capital variable ou fixe, revient à investir dans un ensemble immobilier avec un taux de rendement plus élevé. Ceci garantit aux investisseurs, des revenus plus élevés et permet au fil des investissements, de se constituer un patrimoine immobilier.Le choix d’un SCPI est fonction des objectifs patrimoniaux poursuivis. Ainsi, en cherchant à investir, il convient de vous intéresser de près à la typologie des SCPI. Mais remarquez avant toute chose que la différence entre les SCPI réside dans la nature du parc immobilier dans lequel l’épargne sera invertie.Les SCPI de rendement se distinguent par la spécificité de leurs parcs immobiliers. En effet, à travers un placement dans des biens immobiliers professionnels comme les bureaux, les locaux d’activité et les entrepôts, ils assurent un investissement stable et rentable. En effet, ces types de biens immobiliers permettent une location à travers des baux commerciaux à diverses entreprises et administrations.Aussi, contrairement aux SCPI fiscales ou résidentielles, les SCPI de rendement à travers la nature des biens portant l’investissement, offrent de bien meilleurs avantages pour ce qui est du bail commercial. Par exemple, les clauses du bail sont synallagmatiques. C’est-à-dire que celles-ci sont décidées de commun accord entre toutes les parties et les engagent réciproquement.De même, l’étude des dossiers des futurs locataires est plus aisée. Par ailleurs, les entreprises présentent une meilleure surface financière que les particuliers, plus présents dans les SCPI de type résidentiel. Autre élément important, les rendements sont généralement effectués après une période de carence d’une durée moyenne de 3 mois, et ce, au prorata du nombre de parts détenues par l’investisseur.Les SCPI fiscales permettent de défiscaliser tout en épargnant dans des actifs immobiliers. D’ailleurs, les SCPI Pinel offrent la possibilité de l’acquisition de logement neuf dans des zones géographiques déterminées par les dispositions de la Loi Pinel. En détenant ces biens immobiliers durant le temps nécessaire, les SCPI procèdent ensuite à la vente de ces actifs immobiliers.Les SCPI fiscales permettent donc d’investir dans l’immobilier d’habitation très sollicité. Le rôle ici d’une SCPI fiscale se résume alors à composer aux profits de ses associées, un parc immobilier qui bénéficierait de divers avantages fiscaux. Si l’option d’investir dans une SCPI fiscale vous séduit, remarquez qu’il en existe de diverses sortes. Outre les SCPI Pinel, il faudra étudier les avantages des :

Les SCPI de plus-value

Vers quelle SCPI de confiance se tourner pour investir ?

En vous rapprochant d’un partenaire fiable et d’expérience, vous saurez donner un sens plus heureux à votre épargne en détenant des parts dans l’acquisition de biens immeubles avec des avantages fiscaux.Aussi nommées SCPI de valorisation ou de capitalisation, les SCPI de plus-value contrairement aux deux premières sus évoquées, ne distribuent pas des revenus, mais ont plutôt pour vocation, d’engendrer comme leur nom l’indique, des plus-values à terme. Ainsi, ce type de SCPI s’adresse principalement aux personnes qui souhaitent fortement optimiser leurs diverses capitalisations ainsi que leur fiscalité.Il faut ainsi noter que les investissements à opérer portent essentiellement sur des logements, des nues-propriétés, des bureaux à rénover, des commerces et de tout bien loué au regard de la loi 1948 et de celle de 1989. Ainsi, ces biens immobiliers subissent une décote importante, ce qui permet dès leur libération de retrouver une valeur de marché sans décote.En définitive, les avantages qui motivent le choix d’un SCPI de plus-value se résument à la possibilité d’accéder à un bien immobilier à prix décoté, de jouir d’une valorisation sur le long terme et enfin de bénéficier d’une gestion déléguée de ses biens immobiliers à travers des professionnels de l’immobilier. N’hésitez à vous lancer à la poursuite des SCPI de valorisation les plus accessibles et rentables.Bien sûr, le choix d’une SCPI n’est pas toujours évident, quand bien même l’on s’est parfaitement informé sur leur typologie. Heureusement, certaines SCPI se démarquent nettement du lot au regard de l’originalité et de l’attractivité de leurs offres. Ainsi, un partenaire comme CORUM Épargne depuis des années, jouit d’une grande estime auprès de plus de 50 000 épargnants.Avec des objectifs de performance ambitieux et un rendement de 10,40 % en 2020, CORUM Épargne se place comme un partenaire de confiance pour investir intelligemment sur le marché de l’immobilier locatif. La société apporte à ses clients, des solutions d’investissement totalement accessibles et transparentes. Ses produits clairs déterminent son statut de référence en tant que SCPI de rendement.En 2020, avec son produit SCPI Corum Eurion, la société offre au grand public, un produit d’épargne immobilière totalement assistée avec la possibilité de se constituer un patrimoine diversifié, quels que soient ses moyens et connaissances. Avec des projets les uns plus séduisants que les autres, CORUM Épargne dispose déjà d’un riche patrimoine immobilier. Soyez parmi les premiers à en bénéficier.