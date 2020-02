Pourquoi il est nécessaire de se former tout au long de sa carrière ?

Consulter les droits que vous avez acquis tout au long de votre vie professionnelle.

Mis en œuvre depuis 2015, il remplace le droit individuel à la formation (DIF). Pour conserver les heures acquises au titre du DIF, il faudra les intégrer au CPF avant la fin de cette année 2020. Elles seront ainsi automatiquement converties en euros. Le CPF est accessible sur un site web dédié, mais depuis le mois de novembre 2019, il est également possible d'y accéder en ligne via l'application Mon Compte Formation. Vous pourrez par ailleurs accéder à Mon Compte Formation sur le site CPFormation.com.Téléchargeable sur smartphone, cette application vous permet concrètement de :Le CPF est crédité annuellement en euros en fonction de l'activité salariée de son titulaire. Les sommes que vous aurez capitalisées pourront servir à financer une partie ou la totalité d'une formation. Si vous travaillez au moins à mi-temps pendant une année, vous capitalisez 500 €, et ce, dans la limite de 5 000 € sur 10 ans. Si vous êtes un salarié de niveau infra-V, ce montant est porté à 800 €, soit au maximum 8 000 € sur 10 ans. Si vous ne disposez pas d'assez de fonds sur votre compte pour financer une formation, des abondements complémentaires peuvent être sollicités.Se former en continu présente de nombreux avantages. Elle permet notamment de mettre à niveau et d'actualiser vos connaissances et vos aptitudes, mais aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Vous pourrez ainsi. En effet, grâce aux formations professionnelles continues, vous vous adapterez plus facilement et vous préserverez votre performance et votre compétitivité sur le marché de l'emploi. Dans cette optique, plusieurs options sont disponibles :Le choix dépendra surtout de vos projets professionnels et de votre motivation. Sachez que si vous êtes en poste, votre employeur ne peut pas vous refuser une formation. Prenez toutefois le temps de le prévenir pour éviter toute déconvenue.Dans le domaine professionnel, vous devez non seulement mettre à jour vos connaissances, mais aussi acquérir de nouvelles compétences si vous voulez conserver votre poste ou obtenir un avancement dans votre carrière. Les formations professionnelles continues vous permettent de :Vous devez au préalable définir clairement votre projet professionnel et décider du temps et de l'argent que vous souhaitez y consacrer.En France, certains postes exigent certaines qualifications et des diplômes bien précis. Avoir des certificats ou des diplômes reconnus par l'État peut ainsi vous être d'une grande aide pour trouver du travail. Il s'agit d'et d'une reconnaissance de compétences pour le chercheur d'emploi.Il est par conséquent important de bien choisir les formations qui vous permettent une réinsertion professionnelle rapide et durable ou une consolidation de carrière efficace. Vous pouvez par exemple opter pour une formation avec des stages périodiques si vous voulez vous lancer dans une nouvelle carrière. Comptez au minimum 3 à 4 mois pour ce type de formation. Combiner formation théorique et pratique durant un stage en entreprise vous permet par ailleurs de bien consolider vos acquis et de rendre votre CV beaucoup plus intéressant.Dans le cadre professionnel, l'agilité est une qualité très prisée par les employeurs. Elle prouve que vous avez les aptitudes nécessaires pour avancer de manière continue et vous développer. Une personne agile est souvent perçue comme. Cette qualité peut être innée, mais elle peut aussi très bien s'acquérir dans le cadre d'une formation.Certaines formations permettent en effet d'aiguiser l'esprit pour le rendre plus alerte et plus éveillé. Profitez-en pour faire preuve de curiosité, n'hésitez pas à poser des questions et à vous mettre en quête des informations ou des conseils dont vous avez besoin.Il est indéniable qu'avoir en main et en tête les compétences nécessaires pour exceller dans votre travail est une source d'épanouissement sur le plan professionnel. Cependant, cela apporte également une certaine satisfaction personnelle. Plus vous serez épanoui dans votre travail, plus vous vous sentirez mieux dans votre vie personnelle. A travers l'assimilation de nouvelles connaissances et le développement de vos aptitudes, la formation vous permet de renforcer votre confiance en vous.Se former à l'anglais avec son CPF et l'APP Mon Compte Formation n'a jamais été aussi simple. Dans la vidéo réalisée dans le cadre de la campagne de communication du gouvernement intitulée “Formation, je passe à l'action” On retrouve Clément employé de Digimium, Start-up en pleine croissance dans le domaine de la téléphonie IP et le cloud.