Pouvoir d'achat en berne : les consommateurs changent leurs habitudes

Selon les dernières données de l'Insee, la France connaît une baisse significative de la consommation alimentaire, une première depuis les années 1980. Cette réduction des achats, exacerbée par l'augmentation des prix, signale un changement majeur dans les pratiques de consommation des ménages français. Des familles sont contraintes de modifier leur panier alimentaire, en privilégiant désormais les marques distributeurs et en limitant les produits non essentiels.



Face à cette inflation, les Français ne se contentent pas de réduire leurs achats. Ils adoptent également des stratégies diversifiées pour optimiser leur budget. Cela va de la chasse aux promotions à la réorganisation des repas en fonction des offres tout en optimisant les achats grâce aux cartes de fidélité et aux promotions. Ces ajustements, souvent réalisés au détriment du plaisir, témoignent d'un effort collectif pour maintenir un équilibre financier dans un contexte économique difficile.